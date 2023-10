Eishockey, Regionalliga Ice Aliens müssen konzentriert sein

Nur ein Spiel müssen die Ratinger Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga am Wochenende bestreiten. Gegner ist am Sonntag am heimischen Sandbach um 18 Uhr der Neusser EV, der in dieser Woche einen Trainerwechsel hatte: Marco Piwonski wurde von Carsten Ackers und Sebastian Geisler, die das Team auch in der Vorsaison trainierten, ersetzt. Mit Leon Brunet vom EV Duisburg im Tor sowie den ehemaligen Ratingern Vincent Robach und Jonathan Galke haben die Gäste etablierte Kräfte in ihren Reihen, ebenso können sie durch eine Kooperation mit dem Oberligisten Moskitos Essen bei Bedarf zwei Spieler aus deren Kader einsetzen. Das erste Saisonspiel gewann Neuss beim EHC Troisdorf 4:0, für einen weiteren Heimsieg der Ice Aliens ist also höchste Konzentration notwendig.