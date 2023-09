Eishockey Ice Aliens starten ins erste Testspiel

Nach fast sechs Monaten ohne Eishockey steht für die Ratinger Ice Aliens nun das erste Spiel der Saison 2023/24 auf dem Plan: Der Regionalligist empfängt am Sonntag ab 18 Uhr in der ersten Testpartie die Golden Sharks Mechelen. Gegen das belgische Team werden die Spieler von Coach Frank Gentges gleich richtig gefordert. Die Golden Sharks treten in dieser Saison in der BENE-League an und haben mit Roberts Baranovskis, Verners Egle und Kim Miettinen drei starke Import-Spieler in ihren Reihen. Trainiert wird das Team seit dieser Saison von Jos Lejeune, der aus der eigenen Jugend zum Cheftrainer der ersten Mannschaft befördert wurde.