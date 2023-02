Eishockey, Regionalliga Aliens stehen im Play-Off-Halbfinale

Seit dem vergangenen Wochenende ist klar, dass die Ratinger Ice Aliens die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga als Tabellenerster abschließen werden, was ihnen auch Vorteile in den anstehenden Play-Offs bringt. Am Freitag steigt das letzte Heimspiel der Hauptrunde für die Mannschaft von Trainer Frank Gentges, und die Aliens haben sich am Mantra „Aller guten Dinge sind drei“ orientiert. Denn sie laden erneut zu einem Family Day in die Eishalle am Sandbach: Das Spiel gegen die Dortmunder Eisadler ab 20 Uhr bietet vergünstigte Eintrittspreise für Familien. Zwei Erwachsene und ihre Kinder können die Partie für den Preis von 19,97 Euro live erleben. Die Begegnung am vergangenen Wochenende gegen die Neuwieder Bären war die beste Reklame für Eishockey am Sandbach, als die Ratinger den direkten Verfolger mit 5:3 bezwangen und so in der Tabelle entscheidend distanzierten.