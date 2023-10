Eishockey, Regionalliga Wiehl wird für die Ice Aliens der erste echte Prüfstein

Die Ratinger Ice Aliens empfangen am Freitag ab 20 Uhr den TuS Wiehl – es ist ein Wiedersehen nach dem Halbfinale der vergangenen Saison in der Eishockey-Regionalliga: In drei spannenden Duellen standen sich die Ice Aliens und die Penguins damals gegenüber. Die Ratinger konnten sich zwar durchsetzen, jedoch waren es die Wiehler, die in der Hauptrunde mit einem 3:4-Erfolg nach Penaltyschießen als einzige Mannschaft Punkte vom Sandbach hatten mitnehmen können.