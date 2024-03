Spiel drei im Play-Off-Halbfinale Aliens-Trainer Gentges erwartet volle Konzentration

Cheftrainer Frank Gentges hält sich in seinem Statement kurz und knapp: „Wir führen in der Halbfinal-Serie mit 2:0, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich erwarte von jedem, dass er 100 Prozent konzentriert in Spiel Nummer drei geht.“ Die Ice Aliens würden sich sehr über die Unterstützung von zahlreichen Zuschauern freuen.