Play-Offs der Eishockey-Regionalliga Ice Aliens sind Favorit im Halbfinale

Am Freitag beginnt ab 20 Uhr die Halbfinalserie in der Eishockey-Regionalliga, wenn die Ratinger Ice Aliens den Neusser EV empfangen. Den hatte der Hauptrundensieger zum Ende der regulären Saison auswärts mit 4:0 besiegt und so auch das vierte Duell dieser Spielzeit gewonnen. Doch was war, zählt nicht mehr, betonen die Ratinger, in den Play-Offs werde wieder auf Null gestellt. Das Halbfinale wird im Best-of-five-Modus ausgetragen, drei Siege sind also zum Weiterkommen nötig. Am Sonntag geht es in Neuss ebenfalls um 20 Uhr weiter, zudem am Freitag, 8. März um dieselbe Uhrzeit am Sandbach. Luftlinie liegen die beiden Eishallen nur 17,46 Kilometer auseinander, es ist also ein Derby, in dem es in der Serie eng zugehen könnte. Im anderen Halbfinale stehen sich die Eisadler Dortmund und die „Realstars“ aus Bergisch Gladbach gegenüber.