Eishockey, Regionalliga Spitzenreiter Ice Aliens sieht sich als Außenseiter

Eine spannende Partie steht den Ice Aliens also bevor, in der man versuchen wird, dem Liga-Favoriten ein Bein zu stellen. Erstes Bully am Sonntag ist um 18 Uhr. Cheftrainer Frank Gentges sagt über das Spitzenspiel: „Wenn man sieht, wie Dortmund qualitativ und quantitativ inklusive zweier besetzter Import-Positionen aufgerüstet hat, dann kann man davon ausgehen, dass die Offiziellen maximal ambitioniert sind, und das ist lobenswert. Insbesondere die Besetzung der Import-Positionen, was in der Regionalliga eher unüblich ist, können andere Teams auf Strecke nicht kompensieren, das hat man letzte Saison auch bei Neuwied gesehen.“