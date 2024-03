Spiel drei im FInale der Eishockey-Regionalliga Trainer Gentges warnt die Ice Aliens vor Dortmund

In den ersten beiden Final-Duellen, die binnen 23 Stunden ausgetragen wurden, gelang das den Ratingern, sie gewannen vor 1130 Besuchern am Sandbach 5:3 und in Dortmund 3:0. Nun könnten sie im Best-of-five-Modus schon in Spiel drei die große Überraschung schaffen, den Top-Favoriten erneut zu besiegen und sich damit den Titel zu sichern, der ihnen in der Vorsaison in den Endspielen gegen Neuwied noch verwehrt wurde.