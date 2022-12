Eishockey-Regionalliga Ice Aliens wollen Neuwied erneut in Schach halten

Die Gäste aus der Deichstadt haben neben der Niederlage in Ratingen Punkte in Dortmund, Lauterbach und Wiehl liegengelassen, sodass die Ice Aliens sich einen Vorsprung in der Tabelle erarbeitet haben. Den werden die ambitionierten Bären unbedingt verkürzen wollen. Doch die Defensive der Ice Aliens ist in dieser Saison sehr stark, auch wenn viele Ausfälle den Trainer immer wieder vor eine harte Prüfung stellen. Mit 72 erzielten Toren und nur 23 Gegentreffern haben sich die Ratinger ein Torverhältnis von plus 49 erarbeitet: Das sind Ligabestwerte in allen Kategorien.