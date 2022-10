Eishockey, Regionalliga : Aliens würdigen Migas und holen Scharfenorth

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens empfangen am Freitagabend die Bären Neuwied zum Top-Spiel der Eishockey-Regionalliga und verabschieden dabei Simon Migas. Um die Defensive zu stärken, haben sie Dominik Scharfenorth zurückgeholt.

Die Ratinger Ice Aliens haben sich das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga ausgesucht, um einen Akteur zu würdigen: Nach 18 Jahren im Verein beendet Simon Migas seine Karriere, in der er 605 Pflichtspiele, davon 422 mit den Senioren, bestritt und dabei 34 Tore schoss und 94 vorbereitete. 2016 wurde der Verteidiger, der insgesamt nur 594 Strafminuten sammelte, Regionalliga-Meister, im Jahr 2021 Pokalsieger. Nun möchte der 30-Jährige nur noch gelegentlich in Hobbymannschaften zocken. Beim Spiel gegen die Bären Neuwied am Freitag ab 20 Uhr verabschieden die Ice Aliens Migas offiziell und versteigern die beiden Trikots, die er in der Vorsaison getragen hat. Das Mindestgebot beträgt 50 Euro pro Trikot. Die Bedingungen zur Versteigerung liegen am Stand, an dem die Gebote angenommen werden, aus.