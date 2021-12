Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens reagieren auf Verletzungspech

Malte Hodi (rechts) fällt mit einer Verletzung länger aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Vor der Partie der Eishockey-Regionalliga am Freitag daheim gegen die Eisadler Dortmund setzen die Ratinger Ice Aliens Thomas Müller wieder auf aktiv, um mehr Möglichkeiten in der Abwehr zu haben. Für den Besuch am Sandbach gibt es neue Regeln.

Für dieses Wochenende steht nur ein Spiel im Kalender der Ice Aliens. Am Freitagabend kommen die Eisadler aus Dortmund an den Sandbach. Der Tabellennachbar hat in den ersten drei Spielen wechselnde Leistungen gezeigt, bei denen nur ein Sieg herausgesprungen ist. Einem etwas mühsamen 4:2 über Neuss folgte eine achtbare 1:4-Niederlage gegen den Primus Duisburg, gefolgt von einem 0:6 gegen Dinslaken. Die Truppe von der Strobelallee ist also schwer einzuschätzen.

Die Personalsituation bei den Ice Aliens entspannt sich nur langsam, gerade im defensiven Bereich klaffen noch Lücken. Die sportliche Leitung hat sich nach Ergänzungen umgesehen und ist im eigenen Umfeld fündig geworden. Thomas Müller, der schon viele Jahre für die Ice Aliens gespielt hat und als inaktiv geführt wird, konnte zur Verstärkung der Abwehrreihen gewonnen werden. Er trägt die Nummer 11. Schlechte Nachrichten gibt es dagegen für Stürmer Malte Hodi. In seiner ersten Saison bei den Senioren hat er sich einen Bänderriss in der Schulter zugezogen und fällt zunächst für vier Wochen aus.

Aufgrund der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung NRW ergeben sich beim Besuch der Ratinger Eissporthalle wie berichtet veränderte Regeln: Es gilt 2G, ein Ausweis ist vorzulegen, in der kompletten Eishalle herrscht Maskenpflicht, auch am zugewiesenen Platz, da die Verordnung ein Ablegen der Maske am Platz nur zulässt, wenn sichergestellt werden kann, dass nur Personen aus einem Haushalt zusammensitzen oder die Plätze nur im Schachbrettmuster vergeben werden. Dies ist für den Verein nicht kontrollierbar, auch die Mehrzahl der Fans hat sich für diese Variante der Maskenpflicht ausgesprochen. Für Einzelfälle kann an der Abendkasse eine begrenzte Anzahl Eintrittskarten erworben werden. Der Verkauf findet nicht mehr in der Geschäftsstelle statt, sondern an der Kasse in der Eissporthalle.

(RP)