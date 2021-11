Eishockey, Regionalliga : Aliens gegen Bergisch Gladbach und Neuwied

Aliens-Trainer Andrej Fuchs möchte die Partie am Freitagabend gegen Bergisch Gladbach diesmal gern in der regulären Spielzeit entscheiden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens wollen an diesem Doppelspieltag die Tabellenführung in der Qualifikation zur Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga verteidigen. Die Aufgaben sind knifflig: Erst gegen ein Team, das ihnen einen Punkt abnahm, dann bei einem, das sich inzwischen gefunden hat.

Nachdem die Ratinger Ice Aliens am vergangenen Wochenende zum Ende der Hinrunde in der Qualifikation zur Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga nur ein Meisterschaftsspiel ausgetragen haben, steht nun wieder ein Doppelspieltag an. Am Freitagabend kommen die Realstars aus Bergisch Gladbach nach Ratingen, am Sonntag geht es zum Topspiel nach Neuwied.