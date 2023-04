Eishockey, Regionalliga Ice Aliens treffen erste Entscheidungen

Am heutigen Donnerstag soll es auf der außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Ratinger Ice Aliens möglichst Entscheidungen geben, wer im Vorstand des Eishockey-Klubs auf Präsident Rainer Merkelbach, dessen Stellvertreter Dirk Klare und Schatzmeister Uwe Esser folgt. Erste sportliche Entscheidungen für die Regionalliga-Mannschaft von Trainer Frank Gentges sind in den vergangenen Tagen getroffen worden, was darauf hindeutet, dass es auch auf Vorstandsebene weitergeht.