Eishockey, Regionalliga Ratinger Ice Aliens starten mit 6:1-Sieg in die Play-Offs

Trotz der dreiwöchigen Pause zeigten sich die Ratinger Ice Aliens am Freitagabend fokussiert und lieferten im ersten Halbfinal-Spiel der Play-Offs in der Eishockey-Regionalliga daheim gegen den TuS Wiehl eine der besten Leistungen in dieser Saison ab. Auch wenn viele Chancen nicht verwertet wurden, zeigt der 6:1-Endstand, dass das Team von Frank Gentges auf den Punkt hellwach und konzentriert war.