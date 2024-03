Play-Off-Halbfinale der Eishockey-Regionalliga Ratinger Ice Aliens feiern Kantersieg in Neuss

Damit gewannen die Ratinger nicht nur das zweite Spiel der Serie nach dem 5:1-Heimsieg zum Start, sondern auch das insgesamt sechste Duell mit Neuss in dieser Saison. Folgt am Freitag am Sandbach der siebte Streich in Folge, stehen die Ice Aliens wieder im Finale, in dem sie als Hauptrundensieger zum Start Heimrecht haben.