Eishockey: Dritter Sieg über Neuss Ice Aliens stehen in der Final-Serie der Regionalliga

Die Ratinger Ice Aliens haben am Freitagabend auch Spiel drei der Halbfinal-Serie gegen den Neusser EV gewonnen, durch das 6:1 stehen sie im zweiten Jahr in Folge im Endspiel der Eishockey-Regionalliga. Dort geht es gegen den Sieger der Serie zwischen den Eisadlern Dortmund und ESV Bergisch Gladbach, die am Sonntag ab 19.30 Uhr weitergeht. Denn die Dortmunder, die als großer Favorit der Liga gelten, verloren nach zwei knappen Siegen nun Spiel drei zu Hause 4:7 und müssen nachsitzen.