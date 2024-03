Eishockey, Regionalliga Ice Aliens starten souverän in die Halbfinal-Serie gegen Neuss

Jetzt war der Motor der Ice Aliens, die seit dem 26. Januar erst ihr viertes Spiel bestritten, während Neuss in diesem Zeitraum mit neun Spielen im Rhythmus war, warmgelaufen. Nur Marko Brlic verhinderte Schlimmeres, war aber nach einem Abwehrfehler gegen den Alleingang von Tim Brazda auch machtlos und kassierte das 4:0 für Ratingen. Harley Verkroost erhöhte später noch auf 5:0, ehe Neuss durch Varianov in Überzahl zum Ehrentreffer kam. Bei 56:14 Schüssen zugunsten des Heimteams war es ein hochverdienter Erfolg für das Team von Cheftrainer Frank Gentges. Am Sonntagabend steigt in Neuss das zweite Halbfinalspiel zwischen den beiden Teams.