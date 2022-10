Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens erobern mit 6:1-Sieg die Tabellenspitze

Die Ratinger Ice Aliens besiegen den Aufsteiger ESV Bergisch Gladbach mit 6:1. Foto: Ice Aliens

Ratingen In der Eishockey-Regionalliga tun sich die Ratinger Ice Aliens zwar schwer, weil ihre erste Sturmreihe dezimiert ist, besiegen den Mini-Kader aus Bergisch Gladbach aber am Ende sicher mit 6:1 und setzen sich wieder an die Tabellenspitze.

Die Ratinger Ice Aliens haben sich am Freitagabend die Tabellenspitze der Eishockey-Regionalliga zurückgeholt: Da die „Bären“ des EHC Neuwied am Wochenende spielfrei waren, setzten sich die Ratinger durch ihren 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)- Heimsieg gegen die Realstars aus Bergisch Gladbach wieder mit zwei Punkten vor den Top-Favoriten.

Im dritten Spiel der Saison trafen die Ice Aliens gegen den Aufsteiger zum dritten Mal auf einen Mini-Kader: Bergisch Gladbach hatte nur elf Feldspieler und einen Torwart dabei. Dennoch taten sich die Hausherren über weite Strecken der Partie schwer. Ihnen fehlte krankheitsbedingt Tim Brazda in der ersten Sturmreihe, für ihn rückte Stefan Traut nach. Auch Benjamin Hanke fehlte aus privaten Gründen, was die erste Reihe komplett sprengte.

Und das machte sich bemerkbar. Insgesamt fand das Team nicht richtig in die Partie, viele Fehlpässe waren zu beobachten, und die Präzision im Abschluss ließ zu wünschen übrig. Trainer Frank Gentges war mit dem Spiel seiner Mannschaft auch nicht zufrieden: „Wir haben uns über weite Strecken schwergetan. Einerseits haben wir aus den vielen Chancen viel zu wenig Zählbares gemacht, andererseits hat uns unser starker Torwart immer wieder im Spiel gehalten. Das Fehlen von Tim Brazda und Benjamin Hanke war deutlich zu merken.“

Bis zur zehnten Spielminute dauerte es, ehe Malte Hodi den ersten Treffer für die Ratinger erzielte. Die Gäste aus dem Bergischen versuchten in der Folge, ihre stabile Defensive aufrechtzuhalten, blieben dran und kamen mit einem Konter in der 17. Minute durch Stefan Erhardt zum Ausgleich. Mike Klingsporn sorgte aber noch vor der ersten Pause für die erneute Führung der Hausherren am Sandbach.

Das zweite Drittel zeigte schnell, dass der Kräfteverschleiß bei den Realstars einsetzte. Dennoch kämpfte die Truppe von Trainer Thomas Schmitz tapfer weiter, konnte aber die nachfolgenden Treffer nicht mehr verhindern. David Gorski erzielte das 3:1 in der 26. Minute, Brian Westerkamp erhöhte kurz vor der zweiten Pausensirene auf 4:1. Für die Ice Aliens ergaben sich noch viele Chancen, doch im Abschluss waren sie zu harmlos. Das Bild zeigte sich auch im letzten Abschnitt. Stefan Laschitzky erhöhte in der 43. Minute schnell auf 5:1, Malte Hodi setzte mit dem letzten Treffer des Abends den Schlusspunkt.

Am kommenden Freitag können die Ratinger ihre Tabellenführung verteidigen, wenn sie beim punktlosen Vorletzten Neusser EV antreten.

(ame/RP)