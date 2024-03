Meister der Eishockey-Regionalliga Brazda-Brüder bringen den Ice Aliens den Titel

Immerhin hatten die Eisadler als Top-Favorit der Liga gegolten und anders als die Ratinger sogar drei Importspieler im Kader. Doch das nutzte ihnen in dieser Serie ebensowenig wie im finalen Spiel. Kapitän Tim Brazda brachte auf Vorlage seines Bruders Tobias und von Maik Klingsporn die Gastgeber am Sandbach am Freitagabend mit 1:0 in der zwölften Minute in Führung – die Ice Aliens nutzten so eine Überzahl, nachdem Dortmunds Kevin Thau die bereits dritte Zeitstrafe seines Teams kassiert hatte.