Finale der Eishockey-Regionalliga Ratinger Ice Aliens stehen dicht vor dem Titelgewinn

Die Ratinger Ice Aliens haben in den ersten beiden Spielen der Final-Serie in der Eishockey-Regionalliga gegen die Eisadler Dortmund gewonnen und stehen damit vor dem dritten von maximal fünf Final-Duellen am Freitag ab 20 Uhr am heimischen Sandbach vor dem Titelgewinn. Im ersten Aufeinandertreffen in den Play-Offs am Freitagabend setzte sich das Team von Cheftrainer Frank Gentges in Ratingen 5:3 durch, am Samstag folgte ein 3:0-Erfolg in Dortmund.