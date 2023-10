Eishockey, Regionalliga Ice Aliens feiern den nächsten Kantersieg

Die Gäste in Ratingen hatten sich nun im Vergleich zur Vorwoche verstärkt und setzten die Förderlizenzspieler Tom Orth und Brooklyn Beckers von den Füchsen Duisburg ein. Die Hausherren gaben aber davon unbeirrt den Takt von Anfang an vor. Die ausgezeichnete Torfrau der Troisdorfer, Felicity Luby, verhinderte mit einer tollen Leistung (48 Saves) eine höhere Niederlage. In der 12. Minute war sie aber machtlos gegen Malte Hodi, der mit dem 1:0 den Bann brach, nur sieben Sekunden später erhöhte Benjamin Hanke auf 2:0. In der 16. Minute fiel das 3:0 durch Dorian Kielbasa, und 52 Sekunden vor dem Ende des ersten Abschnitts war erneut Hanke zum 4:0 erfolgreich.