Eishockey, Regionalliga : Aliens bauen Tabellenführung mit Sieg über Neuwied aus

Benjamin Hanke traf zweimal gegen Neuwied und bereitete die beiden anderen Tore der Ratinger Ice Aliens vor. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Gegen den Top-Favoriten der Eishockey-Regionalliga zeigen die Ratinger Ice Aliens ihr bislang bestes Saisonspiel, vor allem im zweiten Abschnitt passt alles. Mit dem 4:2-Sieg bauen sie die Tabellenführung aus.

Das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga zwischen dem Spitzenreiter und seinem direkten Verfolger wurde seinem Namen gerecht. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie schlugen die Ratinger Ice Aliens die Bären Neuwied 4:2 und bauten so die Tabellenführung auf vier Punkte aus. Coach Frank Gentges war stolz auf die Leistung gegen den Top-Favoriten. „Es war von uns ein starkes Spiel und ein hoch verdienter Sieg. Das zweite Drittel war unser bestes in dieser Saison, da hat alles gepasst. Im Gegensatz zum Hinspiel in Neuwied, wo beide Seiten hohes Tempo gegangen sind, war dieses Spiel mehr von Taktik geprägt“, fand er.

Beide Teams sorgten für ein abwechslungsreiches Spiel, es bedurfte einer Überzahl für das erste Tor: In der 16. Minute saß Malte Hodi auf der Strafbank, und der Kanadier Bozzo traf für die Gäste. Die Ice Aliens zeigten sich überhaupt nicht beeindruckt und schlugen nur elf Sekunden spätrer zurück: Die erste Reihe hatte mit Tim und Tobias Brazda für Benjamin Hanke aufgelegt. Am Ende des Drittels erhielt Dustin Schumacher zwei plus zwei Strafminuten, und als Maik Klingsporn nach 30 Sekunden im zweiten Drittel ebenfalls eine Strafe erhielt, sah es nicht gut aus für Ice Aliens, doch sie gingen unbeschadet aus der Unterzahl hervor.

In der Folge war die Partie wieder ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Ratingen. In der 37. Minute kamen die Ice Aliens zu ihrer ersten Überzahl und nutzten diese schon nach 25 Sekunden. Wieder hatten die Brazda-Brüder für Hanke aufgelegt. Der bedankte sich in der 39. Minute mit einer Vorlage für Tim Brazda, Klingsporn war ebenfalls beteiligt. Mit dieser beruhigenden Führung ging es in das letzte Drittel zu dessen Beginn erneut Tim Brazda einnetzte. In der 45. Minute hatten Hanke und Schumacher serviert. Der Anschlusstreffer für die Bären fiel in der 46. Minute, als für Ratingen eine Strafzeit angezeigt war. In der Folge drängten die Bären auf weitere Treffer, doch die Ratinger Defensive hielt Stand.

Damit bleiben die Aliens Tabellenführer und haben erst am 6. November das nächste Spiel in Neuss.

(RP/ame)