Eishockey, Regionalliga Hodi führt Ice Aliens zum Kantersieg

Das in der Regionalliga zuletzt seltene „echte Eishockey-Wochenende“ mit zwei Spielen haben die Ratinger Ice Aliens erfolgreich bestritten: Nachdem der Spitzenreiter beim eigentlichen Liga-Favoriten Eisadler Dortmund mit der 3:4-Niederlage nach Verlängerung am Freitag immerhin einen Punkt geholt hatte, legte er am Sonntag einen 13:1-Heimsieg über die bedauernswerten Bergisch Raptors aus Solingen nach. Mann des Spiels am Sandbach war Malte Hodi, der viermal traf.