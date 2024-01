Eishockey, Regionalliga Brazda-Brüder entscheiden das Topspiel für die Aliens

Es war kein hochklassiges, aber ein hochspannendes Topspiel, das die 356 zahlenden Zuschauer am Sandbach geboten bekamen. Unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Sebastian Licau schenkten sich beide Mannschaften nichts. Auf jeder Seite fehlten einige Stammkräfte, die Ice Aliens mussten beim Versuch, das Zepter in die Hand zu nehmen, immer auf die gefährlichen Gegenstöße der schnellen Angreifer der Gäste um Topspieler Manuel Alberg aufpassen. In Überzahl kassierten sie aber im ersten Drittel das 0:1 durch Max Pietschmann.