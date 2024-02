Eishockey, Regionalliga Ice Aliens beenden die Hauptrunde als Spitzenreiter

Die Ratinger Ice Aliens haben sich am Freitagabend mit einem 6:2-Erfolg über die Real Stars Bergisch Gladbach den ersten Tabellenplatz in der Eishockey-Regionalliga nach der Hauptrunde gesichert. Auch ohne Benjamin Hanke (verletzt), Lennard Gatz und Erik Grein (krank) starteten die Hausherren am Sandbach vor mehr als 500 Zuschauern stark und mit drei Toren von Tobias Brazda, Toni Lamers und Maik Klingsporn. Eine Auszeit sortierte Bergisch Gladbach, das in Unterzahl noch im ersten Drittel durch Pietschmann zum 1:3 traf.