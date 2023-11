Eishockey, Regionalliga Ice Aliens bleiben obenauf

Nach ihrem 5:2-Sieg am Sonntagabend daheim über den TuS Wiehl haben die Ratinger Ice Aliens die Tabellenspitze in der Eishockey-Regionalliga weiter fest in der Hand. Überraschend kam die unerwartet hohe 4:9-Heimniederlage des eigentlichen Liga-Favoriten Eisadler Dortmund gegen den Tabellenzweiten ESV Bergisch Gladbach hinzu. Die Ratinger haben auf diesen nun satte zehn Zähler Vorsprung, allerdings auch schon drei Spiele mehr ausgetragen. Dortmund ist zwölf Zähler zurück und hat vier Partien weniger, könnte also bei vier Siegen nach Punkten gleichziehen.