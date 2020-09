Eishockey vor dem Start : Ice Aliens können wieder aufs Eis

Ratingen Der Eishockey-Regionalligist Ratinger Ice Aliens hofft auf eine höhere Grenze für Aktive und eine klare und verbindliche Definition seitens der Politik. Allrounder Alexander Brinkmann bleibt.

Die zwölf Eishockey-Vereine der Regionalliga West, darunter die Ratinger Ice Aliens, haben sich in einer Video-Konferenz mit dem neu gewählten Präsidenten des Eishockey-Verbandes (EHV) NRW, Achim Staudt, über die weitere Vorgehensweise zur Saison 2020/2021 abgestimmt. Neben der Planungsunsicherheit wegen des Beginns der Eisaufbereitungen an den verschiedenen Standorten war das wichtigste Thema die derzeit geltende Begrenzung auf 30 Aktive in Training und Wettkampf sowie die unterschiedlichen Auslegungen davon durch die örtlichen Behörden. Eine verbindliche und für alle geltende Festlegung gibt es derzeit nicht. Alle Teilnehmer erhoffen sich hier, genau wie einige andere Sportarten, kurzfristig eine Anhebung und eine klare und verbindliche Definition durch die Politik.