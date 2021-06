Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens verlängern auch mit Verteidigern

Dustin Schumacher (vorne) geht in seine zwölfte Saison in Ratingen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens haben mindestens ein Verteidiger-Trio auch für die neue Saison weiter verpflichtet – wenn bei Patrick Gogulla alles nach seinem Plan läuft, wäre er beim Eishockey-Regionalligisten auch an Bord.

Die Ratinger Ice Aliens haben nicht nur Vertragsgespräche mit Stürmern geführt, nun vermeldet der Eishockey-Regionalligist auch Zusagen für die Defensive: Zu den erfahrensten Spielern dürfte dabei Dustin Schumacher (30) zählen, der mittlerweile in die zwölfte Saison bei den Ice Aliens geht. Er begann beim Nachwuchs der Kölner Haie, mit deren DNL-Mannschaft er 2007 Deutscher Meister wurde. In dieser Zeit spielte Schumacher auch in den deutschen Auswahlen U16, U17 und U18. Nach einer Saison (2009/2010) beim Herner EV wechselte er nach Ratingen und ist seitdem nicht nur für die Defensive unverzichtbar, sondern auch immer für eine Vorlage oder ein Tor gut. Er trägt wie gewohnt die Nummer 76.

Felix Kessinger (22) kommt ursprünglich aus Dresden, wo er bis 2015 in der DNL2 spielte. Dann verschlug es ihn ins Rheinland, beim Krefelder EV spielte er drei Jahre in der DNL. Aufgrund einer Verletzung musste er 2018/2019 pausieren und schloss sich zur Spielzeit 2019/2020 den Ice Aliens an. Der Spieler mit der Nummer 20 kann als Verteidiger und Stürmer eingesetzt werden, und sein klares Ziel ist es, in einigen Jahren noch einmal den Sprung in die Oberliga zu schaffen.