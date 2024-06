Kader der Eishockey-Regionalliga Trio bleibt bei den Ratinger Ice Aliens

Die nächste Vertragsverlängerung vermelden die Ice Aliens im Falle von Nils Nemec. Der 22-Jährige, in Velbert geboren, bleibt ebenfalls in der kommenden Spielzeit dabei. Ausgebildet in der Jugend in Düsseldorf und Essen, ging es über die Stationen Neuss und Duisburg in der vergangenen Saison an den Ratinger Sandbach. Der 1,86 Meter große und 87 Kilogramm schwere Angreifer, der sowohl Mittel- als auch Außenstürmer spielen kann, hatte eine ordentliche Spielzeit: In 30 Partien gelangen ihm elf Tore und 15 Vorlagen bei nur zehn Strafminuten.