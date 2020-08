Tennis : Jacob/Rauch und Leimbach holen Titel in Worms

Breitscheid Bei den Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren in Worms gewinnt Marc Leimbach vom Ratinger TC Grün-Weiß den Titel der Herren 35. Die Breitscheiderin Katharina Jacob wird Dritte im Einzel und siegt im Doppel mit Lisa Rauch.

Die Hitze der vergangenen Tage hat Katharina Jacob nicht davon abgehalten, ihre Titelsammlung zu erweitern: Die Tennisspielerin des TC Rheinstadion, die in Breitscheid lebt, hat bei den Deutschen Meisterschaften der Jungsenioren mit Lisa Rauch aus Lorsch den Titel im Doppel der Damen 30 gewonnen, zudem wurde sie Dritte im Einzel. „Wir hatten 37 Grad in Worms, das war schon ganz schön muckelig“, sagte Jacob schmunzelnd. „Da kann es immer passieren, dass der Körper sagt: Ich mag nicht mehr. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, zumal es das erste Asche-Turnier seit meiner schweren Fußverletzung in Pötschach war. Ich bin froh, dass die Knochen gehalten haben und ich das kleine Trauma überwunden habe. Ich laufe jetzt wieder an meine Unfallstelle auf dem Feld, Körper und Geist harmonieren wieder.“