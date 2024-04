Zehnkämpfer Alexander Männel Aus Ratingen ins Nationalteam Paraguays

Es sind spannende Tage für Alexander Männel. Am Dienstag hat der 17-Jährige seine erste Abi-Klausur geschrieben im Leistungskurs Geschichte am Ratinger Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium, am Donnerstagmorgen ging es spontan mit Vater Andreas ins Flugzeug. Ziel: Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina, genauer: die Queens University of Charlotte. Denn dort hat Alexander Männel ein Vollstipendium erhalten, das es ihm ab September ermöglicht, in den USA zu studieren und vor allem zu trainieren. Denn der Zehnkämpfer hat große Ziele, und die Förderung von Athleten in den Vereinigten Staaten ist nicht zuletzt durch den neuen deutschen Rekordhalter Leo Neugebauer noch bekannter geworden. Ein wichtiger Schritt also.