Leichtathletik Weltmeister Unger moderiert beim Ratingen Triathlon

Die 15. Auflage des Stadtwerke Ratingen Triathlon am Sonntag, 10. September in und um das Angerbad ist der größte europäische Eintages-Triathlon mit Badschwimmen. Am Start werden rund 1500 Athleten sein, die sich über verschiedene Distanzen im Schwimmen, Radfahren und Laufen messen. Neu beim kleinen Jubiläum des Ratingen Triathlons ist ein Moderatoren-Duo: Neben dem Ratinger Gastronom Christian Pannes ist kein Geringerer als der bisher einzige deutsche Kurzdistanz-Weltmeister Daniel Unger der Experte.