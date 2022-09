Triathlon : Ratingen Triathlon animiert Menschen zur Bewegung

Der 14. Ratingen Triathlon startete mit Nebel für die Radfahrer am Hauser Ring. Später wurde das Wetter besser. Fo to: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die 14. Auflage der Traditionsveranstaltung erfüllte die Aufgabe, denn das Wetter spielte mit. Rund 1500 Sportler gingen an den Start.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Reihe von Wettergottheiten hatte ein Einsehen mit den Verantwortlichen des 14. Stadtwerke Ratingen Triathlons am Sonntag. Ohne Regen und bei guten Wettkampftemperaturen machten sich rund 1500 Athleten ans Schwimmen, Radfahren und Laufen und freuten sich nach dem Zieleinlauf über die Finishermedaille und die Gratulationen der Angehörigen. Mit anderen Worten: Ein ganz normaler Ratingen Triathlon, der viele Menschen in den aktuell unsicheren Zeiten Freude bereitet hat.

„Es war wirklich toll, mal wieder ein fast normales Event im Angerbad gesehen zu haben“, bilanzierte Organisationsleiter Georg Mantyk. Zwar war der Ratingen Triathlon eine der ganz wenigen Veranstaltungen, die auch in den Corona-Pandemie-Jahren ausgetragen werden durften, „aber in diesem Jahr merkte man deutlich, dass die Teilnehmenden und die Zuschauer an eine neue Normalität von Großevents glauben“, sagte Mantyk.

Diese Atmosphäre setzte bereits am frühen Morgen ein, als die jüngsten Starter den Triathlon im Angerbad eröffneten. „Wenn man den Spaß und die Gesichter der jungen Starter erlebt, sind für uns als Organisationsteam bereits nach wenigen Minuten alle vorherigen Mühen vergessen“, so Mantyk. Ohnehin treten die allermeisten bei allem sportlichen Ehrgeiz an die Startlinie, um ihrer Freude am Triathlon und an der Bewegung nachzukommen. „Es geht bei uns immer darum, Menschen zur Bewegung zu animieren“, erklärte Mantyk.

Das ist auch für die Stadtwerke Ratingen einer der Beweggründe, als Hauptsponsor zu fungieren. Geschäftsführer Marc Bunse war wie in jedem Jahr vor Ort und freute sich einerseits über die gute Stimmung und andererseits über das Partnerjubiläum seines Unternehmens. Bereits seit zehn Jahren ist der Ratinger Energieversorger Namensgeber des Triathlons. „Für uns ist der Stadtwerke Ratingen Triathlon in unserem Freibad in jedem Jahr ein ganz besonderes Ereignis. Daher unterstützen wir die Veranstaltung auch über das Sponsoring und über die Zurverfügungstellung des Angerbades hinaus seit nun zehn Jahren gerne bei der Organisation und Gestaltung“, freute sich Bunse über die langjährige Partnerschaft. „Ich bin immer wieder gerne auch selbst mit vor Ort dabei und durfte auch in diesem Jahr neben sportlichen Spitzenleistungen eine tolle Organisation und vor allem eine neu zurückgewonnene Normalität für die Sportler miterleben. Das freut mich in der aktuell sehr unruhigen Zeit umso mehr.“

Der eher ambitionierte Part des Ratingen Triathlon gehörte den vier Ligen des nordrhein-westfälischen Triathlonverbandes, die in Ratingen ihr Saisonfinale feierten, und den Siegern der Einzelwertungen. Die Ligarennen entschieden in der Regionalliga der Männer Tri Finish Münster III für sich. In der männlichen Seniorenliga siegte der PSV Bonn Triathlon. Die Verbandsliga Süd sah den Reeser SC Triathlon als siegreiche Mannschaft, die Landesliga Süd TVE Netphen II.

Anne Osthaus vom TV Angermund (3:21:22 Stunden) und Jan Königs aus Krefeld (2:47:17 Stunden) waren die schnellsten über die längste Distanz von 1200 Metern Schwimmen, 60 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen. Die Kurzdistanz (800 Meter – 40 Kilometer – zehn Kilometer) beendeten Fritzi Willoaghby in 1:59:40 Stunden und Paul Senger (beide Aachen) nach 1:46:39 Stunden als Erste.

Siegreich war zudem Deloitte Digital. Das Diensleistungs-Unternehmen erhielt den Wanderpokal der Stadtwerke, nachdem die Mitarbeiter das Staffelrennen des Company Cups als schnellstes Trio beendet hatte.

Eine Neuheit haben sich die Verantwortlichen für den 15. Ratingen Triathlon einfallen lassen. Die Anmeldung für die Folgeveranstaltung öffnet am 13. September um 0 Uhr. Für das kleine Jubiläum sind zudem einige Besonderheiten in Planung, die

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtwerke-ratingen-triathlon.de

(RP)