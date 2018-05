Lokalsport: Ratingen sucht den Boule-Meister

Moritz Leibelt will seinen Titel verteidigen. Foto: Achim Blazy

Ratingen Wer wird Nachfolger von Moritz Leibelt und Niklas Flocke?

Die Pétanque-Union Ratingen-Lintorf (PUR) richtet am heutigen Feiertab (ab 10 Uhr, Beeker Hof) die traditionsreiche Stadtmeisterschaft im Pétanque aus. Die Veranstaltung des besser als Boule bekannten Sportes wird von den Lintorfern zum 16. Mal ausgetragen.

Wie in jedem Jahr können alle Ratinger Bürgerinnen und Bürger gegen eine geringe Teilnehmergebühr im Boulodrome am Beeker Hof an den Meisterschaften teilnehmen.