Der Drittliga-Aufsteiger hat zwei dicke Brocken vor sich Interaktiv steht vor den Spielen des Jahres

Ein Sechs-Tage-Rennen der besonderen Art liegt vor den Drittliga-Handballern von Interaktiv Düsseldorf-Ratingen. Los geht es am Samstag (18 Uhr, Gothaer Straße) mit dem Derby gegen den aktuellen Tabellenführer HSG Krefeld. Am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, gibt dann der Bundesligist VfL Gummersbach im Pokal seine Visitenkarte in Ratingen-West (16 Uhr) ab. Schlusspunkt der Englischen Woche ist schließlich am Freitag das Kräftemessen mit dem TuS Opladen, der wie der Aufsteiger mit 4:4 Punkten im Mittelfeld der Liga steht.