Die Vorbereitung auf die Eishockey-Saison beginnt Ice Aliens verlieren ihr erstes Testspiel

Gegen die Golden Sharks Mechelen, einem Team aus Belgien, das in der Saison 2023/24 an der Bene-League teilnimmt, unterlagen die Ratinger Ice Aliens im ersten Vorbereitungsspiel der Saison mit 4:6 (2:1, 1:2, 1:3). Trotz sommerlicher Temperaturen außerhalb der Eissporthalle in Ratingen war es ein temporeiches und intensives Vorbereitungsspiel, in dem sich beide Mannschaften auch in punkto Körpereinsatz nichts schenkten. Die Ice Aliens mussten auf Maik Klingsporn und Vincent Robach verzichten, setzten zu dieser Parte dafür drei Try-Out- Spieler ein.