Für die Ratinger steht als erstes ein Heimspiel an Ice Aliens starten heute Abend in die Meisterschaft

Auf dem Papier sind das sicherlich zwei lösbare Aufgaben, aber gerade die Liga-Neulinge gehen Euphorie in die neue Spielklasse. Die Aliens müssen sich also in Acht nehmen und jede Aufgabe äußerst konzentriert angehen, um keine Überraschung zu erleben. Übrigens: Angreifer Timon Busse gehört nach erfolgreichem Try-Out ab sofort zum Team. Vincent Robach dagen steht nach der Vorbereitungsphase nicht mehr im Kader der Ratinger Ice Aliens.