Der Meister steckt noch in der Kaderplanung Ice Aliens halten Raphael Palmeira-Kerkhoff

Palmeira-Kerkhoff ist in Essen geboren und verbrachte dort auch den Großteil seiner Eishockeyzeit verbracht. Während der Saison 2022/23 wechselte er zu den Ice Aliens und geht nun dort in seine dritte Spielzeit. Frank Gentges hofft auf eine verletzungsfreie und entwicklungsreiche Saison für den Allrounder. Der Ratinger Cheftrainer tellt fest: „Raphael hat sich nach eigenen Angaben einiges vorgenommen und hofft natürlich, endlich mal verletzungsfrei zu bleiben. Genau das hoffe ich auch, Raphael kam mit einer schwierigen Verletzung aus der Oberliga, letzte Saison hat er lange an einer Gehirnerschütterung laboriert und zwischendrin noch die ein und andere Erkrankung gehabt. Als 2000er Jahrgang ist er kein U-Spieler mehr und spätestens jetzt muss er liefern – was ich ihm auch durchaus zutraue.“