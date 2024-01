Eishockey, Regionalliga Aliens mit Kantersieg in Troisdorf

Im zweiten Drittel gaben die Ice Aliens weiter den Takt vor. Erneut Tobias Brazda, Matthias Onckels in Überzahl – die Ice Aliens blieben im gesamten Spiel ohne Strafminute –, Erik Grein mit seinem ersten Tor der Saison, Toni Lamers und Tim Brazda stellten auf 9:1 nach 40 Minuten. Im letzten Abschnitt gab es Torwartwechsel bei beiden Teams, Lukas Schaffrath stand nun bei den Ice Aliens für Christoph Oster zwischen den Pfosten, und es fielen noch drei weitere Treffer: Maximilian Bleyer, Verkroost, der also gleich in seinem ersten Spiel traf, und noch einmal Clemens erhöhten auf 12:1, und dabei blieb es dann.