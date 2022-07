Handball : Handball-Aus in Tiefenbroich

Spielertrainer Christoph Bruckner zog nach Mönchengladbach. Foto: Achim Blazy (abz)

TIEFENBROICH Eine schmerzliche Entscheidung, doch dem Klub gehen die Spieler aus. In der vergangenen Saison verpasste das Herren-Team nur knapp den Aufstieg.

Handball beim TV Tiefenbroich, das war einmal. Hans-Peter Kilian, seit Jahren der Chef der Rot-Weißen, hat die Mannschaft, die in der letzten Saison knapp am Aufstieg in die Kreisliga gescheitert ist, zurückgezogen. „Wir hatten zuletzt nur noch acht Spieler“, erklärt der 64-Jährige, der selbst einst ein vorzüglicher Handballer beim Traditionsverein war. „Da machte es keinen Sinn, an den Start zu gehen. Die Entscheidung war schmerzlich, aber unumgänglich. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemals wieder beim TVT Handball gespielt wird.“

Die Zurückziehung traf er in Abstimmung mit den verbliebenen Akteuren. Denn Spielertrainer Christoph Bruckner ist nach Mönchengladbach gezogen, auch sein Bruder Sebastian stand nicht mehr zur Verfügung, und Tim Rodmann hat es nach Moers verschlagen. Er meldete sich beim Bezirksligisten MSV Duisburg an. Die verbliebenen Spieler um den starken Allrounder Jan Plückebaum und Torwart Alex Schäfkes suchen nun möglichst in Ratingen einen neuen Handballverein. „Sie wollen zusammen bleiben“, berichtet Kilian. „Ich denke, in einem guten Umfeld und unter einem guten Trainer kann man aus diesen Jungs durchaus einiges machen.“