Eishockey Dezimierte Ice Aliens siegen

Ein bis dato unbekannter Gegner, dessen durchwachsene Bilanz und der eigene geschrumpfte Kader verhießen im Vorfeld nichts Gutes. Und so legten die Lauterbach Luchse direkt druckvoll los. Die Ice Aliens hatten sich noch nicht richtig gefunden, da schlug es in der dritten Minute schon ein. Doch die Ratinger gingen nun konzentrierter zu Werke, verteidigten aufopferungsvoll und nutzten ihre Chancen in der Offensive. Durch einen abgefälschten Schuss bauten die Gastgeber jedoch ihre die Führung aus (11.). Die Antwort der Ice Aliens folgte nur 10 Sekunden später durch Tim Brazda, der nach Vorlage von Kevin Wilson zum 1:1 traf.