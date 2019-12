Fußball : Verstärkte Ratinger Reserve schlägt Benrath

Benrath Mit vier Oberliga-Spielern gewinnt Ratingen 04/19 II in der Bezirksliga 4:1 beim VfL Benrath und ist seit fünf Auswärtsspielen unbesiegt. Vor allem die Leihgaben aus der „Ersten“ überzeugen, aber einmal mehr auch Torwart Jan-Luca Klein, der auch einen Elfmeter pariert.

Man sah nur strahlende Fußballer bei Ratingen 04/19 II. 4:2 setzten sich die Blau-Gelben beim gewiss nicht schwachen VfB Benrath durch, es war Schwerstarbeit, und jetzt kann es in der Bezirksliga von Platz zehn aus beruhigt in die Weihnachtspause gehen. In den jüngsten fünf Auswärtsspielen blieben die Ratinger unbesiegt und schossen dabei beachtliche 20 Tore. Spielführer Timo Derichs, der eine ganz starke Partie bot: „Jetzt haben wir endlich Ruhe. Das haben wir uns ehrlich verdient.“ Und Torjäger Niclas Kuypers, der die Tore zum 3:0 und 4:1 schoss: „Wir alle sind mega glücklich.“ Mehr konnte er nicht herausbringen, dazu war der 19-Jährige einfach zu erschöpft. 13 Tore hat er nun schon geschossen in seinen elf Bezirksliga-Einsätzen.

Vier Oberligaspieler konnte Trainer Christian Höfer diesmal einsetzen. Man muss es klar sagen, diese Jungs, die von oben kommen, sind immer eine ganz wertvolle Bereicherung. Nie ist ihnen etwa anzumerken, dass es sich um eine Rück­versetzung handelt. So diesmal Pascal Gurk. Er war immer unterwegs, meist auf den Flügeln, und das bereitete der Benrather Abwehr 90 Minuten lang ständige Kopfschmerzen. Oder Petar Popovic: Kurz vor dem Ende wurde er humpelnd ausgewechselt, aber welch starker Charakter in ihm steckt, zeigte die 31. Minute. Da lief er völlig allein auf Torwart Tim Hundeshagen zu. Mit einem „Ballermann“ hätte er das 3:0 erzielen können, es wäre ein lupenreiner Hattrick gewesen. Stattdessen passte er den Ball zum mitgelaufenen Kuypers, und der konnte mühelos einschießen. Mit solchen Fußballern kann man Welten aus den Angeln heben! Kurz vor dem Pausenpfiff wehrte Jan-Luca Klein noch spektakulär einen Benrather Foulelfmeter ab. Den hatten sich die Hausherren im Pulk herausgeholt. Aber sonst hatte der Duisburger Schiedsrichter Alex Tiemann das Geschehen sicher im Griff.

Nach der Pause bestimmte der VfL Benrath, der nun in größte Abstiegsnöte geraten ist, weitgehend, was so abging. Da war knallhartes Ratinger Abwehrverhalten gefordert. Aber neben dem wie immer starken Stefan Haferkamp stand im Oberligaspieler Sebastian Görres noch ein guter Abwehrrecke im Team. Torwart Klein hielt wieder, vom 3:1 abgesehen, da war er beim Herauslaufen übermotiviert, extraklasse, und auch an den Seiten wurde bestens verteidigt. So rechts mit Sergej Karlicsek und links Stefan Prengel. In Gefahr geriet der Ratinger Sieg jedenfalls nie.