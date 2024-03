Nachrüstung für die Regionalliga „Das Stadion wird rechtzeitig fertig“

In der Ratssitzung am Dienstag warf Markus Sondermann, Vorsitzender der FDP-Fraktion Ratingen Mitte, zum Thema Stadion-Nachrüstung die Frage auf: „Aber was wäre, wenn wir den Zeitplan nicht einhalten? Würde der Verein Ratingen 04/19 dann die Zulassung für die Regionalliga nicht bekommen?“ Die Antwort gab Bürgermeister Klaus Pesch: „Wir haben schon einmal vorgefühlt, ob man die Heimspiele auch anfangs woanders austragen könnte. Das könnte man, und dann die Rolle rückwärts nach Ratingen machen.“