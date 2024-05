Im Erfolgsfall winkt der Regionalliga-Verbleib Ratinger U 15 will jetzt auch einen Sieg beim MSV Duisburg

Mit dem Erfolg über Bayer 04 Leverkusen schöpften die Ratinger neuen Mut. „Der Sieg über Bayer 04 war für uns ein wertvolles Lebenszeichen. Jetzt reisen wir mit deutlich gestiegenen Erwartungen zum MSV, mit dem wir vorher einmal nicht so gute sportliche Erfahrungen gemacht haben“, betont Schmidt. Tatsächlich musste 04/19 im Hinspiel eine bittere 0:1-Niederlage einstecken. Erneut standen Aufwand und Ertrag in einem unbefriedigenden Verhältnis. „Das Problem zieht sich leider schon durch die ganze Spielzeit. Auch im Heimspiel gegen den MSV spielten wir 25 Minuten in Überzahl, weil ein Duisburger die Rote Karte sah. Es gab schon mehrere Spiele, in denen wir aus unserer Überzahl kein Kapital geschlagen haben“, betont Jang. Jetzt treten die Ratinger aber selbstbewusst an. „Wir glauben weiter an unsere Chance auf den Klassenerhalt. Wir müssen dazu aber unbedingt in Duisburg gewinnen, werden daher einen offensiven Ansatz wählen“, erklärt Schmidt.