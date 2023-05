Fußball-Oberliga SFB-Coach El Halimi warnt vor dem 04/19-Angriff

Wenn Salah El Halimi über den kommenden Gegner spricht, gerät er ins Schwärmen. Der Trainer des Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) drückt vor dem Heimspiel an diesem Samstag (16 Uhr, Sandstraße) seinen Respekt gegenüber Ratingen 04/19 aus: „Für mich hat Ratingen die beste Offensive der gesamten Oberliga. Sie haben nicht den einen Torjäger, auf den man aufpassen muss, sondern viele Spieler, die gefährlich werden können. Da denke ich unter anderem an Ali Can Ilbay, Tom Hirsch, Ali Hassan Hammoud und Samed Yesil, die allesamt außergewöhnliche Fähigkeiten haben.“