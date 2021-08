Fußball, Oberliga : Das Gerüst von 04/19 ist gerüstet

Bo Lasse Henrichs (rechts) ist eine der positiven Entdeckungen der Vorbereitung von Ratingen 04/19. Hier ist er im Einsatz gegen Ennepetal. Foto: Achim Blazy (abz)

Analyse Ratingen Am Sonntag startet Ratingen 04/19 beim VfB Hilden in die neue Saison der Fußball-Oberliga. Die Vorbereitungsspiele haben Trainer Martin Hasenpflug gezeigt, wo es Fragezeichen in der Aufstellung gibt, was gut funktioniert, was eingespielt ist und was positiv überrascht.