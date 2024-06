Rückrunde der Fußball-Oberliga Aus der Spitzengruppe ins Niemandsland

Mit einem 3:1-Sieg bei TVD Velbert hatte sich Ratingen 04/19 im Dezember in die Winterpause der Saison 2023/24 in der Fußball-Oberliga verabschiedet. Damit hatte sich das Team von Martin Hasenpflug auf Rang zwei eingerichtet, die 37 Punkte aus 18 Spielen entsprachen in etwa auch dem Punkteschnitt des Trainers von etwas mehr als zwei. Der Vorsprung auf den Tabellendritten SV Straelen betrug drei, auf den -vierten KFC Uerdingen vier Punkte.