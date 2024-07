Im Jubiläumsjahr von Ratingen 04/19 Erstmals fünf Gewinner für die Trikot-Verlosung

Ratingen 04/19 ist nun 120 Jahre alt, doch auch im Jubiläumsjahr gibt es noch Premieren: Erstmals verlost der größte Fußballverein der Stadt fünf Plätze auf der Trikotbrust – für das Heim- und Ausweichtrikot des Oberliga-Teams, sowie jeweils für das Haupttrikot der Bezirksliga-Mannschaft und der höchstspielenden Jugend-Teams, der U17 in der Niederrheinliga und der U15 in der Regionalliga-Staffel 2. Ein Los gibt es zum Preis von 1000 Euro, gezogen werden die Gewinner im Rahmen der Saison-Eröffnung am Freitag, 16. August ab 18 Uhr im Sportpark Götschenbeck.