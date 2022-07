Fußball : Ratingen 04/19 bietet diesmal gleich drei Optionen an

Ratingen 04/19 bietet diesmal gleich drei Optionen an

Ratingen Ratingen 04/19 verlost Sponsorenplätze auf der Brust von gleich drei Trikots für zwei Mannschaften: Das Heim- und das Auswärts-Leibchen des Fußball-Oberligisten werden getrennt, auch die Bezirksliga-Reserve soll einen neuen Sponsor bekommen.

Die Trikotbrust an Sponsoren zu verlosen, ist inzwischen guter Brauch bei Fußball-Vereinen, auch bei Ratingen 04/19 hat das Tradition. Nun ist es wieder so weit, der klassenhöchste Fußball-Klub der Stadt hat sich aber etwas Neues überlegt: Er verlost den werbewirksamen Platz einmal für das gelb-blaue Heimtrikot der Oberliga-Mannschaft, einmal für das weiße Auswärtstrikot und zusätzlich einmal für das ebenfalls weiße Trikot der Bezirksliga-Reserve. Damit ergäben sich „besonders große Gewinnchancen, da wir das Heim- und Auswärtstrikot trennen und unsere zweite Mannschaft ebenfalls einen neuen Trikotsponsor bekommen soll“, teilt 04/19 mit.

Auf welches Hemd die Gewinner nachher kommen, entscheidet das Los. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, zum Preis von 1000 Euro eines oder mehrere Werbepakete zu erwerben – letzteres erhöht naturgemäß die Chancen auf den Gewinn. Privatpersonen können eine Spendenbescheinigung erhalten, bei Unternehmen erfolgt die Rechnungszustellung zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer. Für den Preis gibt es nicht nur die Teilnahme an der Verlosung mit dem Titel „Auf die Trikots, fertig, los“ und die Chance, es auf eines der drei Trikots zu schaffen, sondern auch eine Namens-, beziehungsweise Logo-Platzierung auf der Sponsorentafel im Stadion Ratingen und im Sportpark, sowie eine individuelle Vorstellung aller Teilnehmer bei der Abschlussveranstaltung am Freitag, 12. August.

Erster Ansprechpartner für diese und weitere Werbe-Aktionen ist Kurt Tworuschka, der erreichbar ist per Mail an marketing@ratingen0419.de oder per Handy unter 0177/6016978. Doch auch Vorsitzender Jens Stieghorst (js@ratingen0419.de oder 02102/874827) und sein Stellvertreter Michael Schneider (mi.schneider@ratingen0419.de oder 02102/389770) sind natürlich im Bilde.