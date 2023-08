Fußball, Oberliga Buschs Verletzung schockt 04/19

Am Ende rückte das Sportliche bei der Partie der Fußball-Oberliga zwischen dem 1. FC Kleve und Ratingen 04/19 in den Hintergrund: Simon Busch erwischte es in der 68. Minute ganz schlimm. Der Ratinger Rechtsverteidiger zog sich eine schwere Knieverletzung zu, die Partie wurde für fast eine halbe Stunde unterbrochen, ein Rettungswagen musste den 23-Jährigen vor Ort mit Medikamenten versorgen, bevor ein Abtransport in die Klinik möglich war. „Er konnte sich nicht bewegen, war vor Schmerzen nicht in der Lage, hochzukommen und hat sich noch auf dem Platz übergeben, weil es so weh tat“, berichtete 04/19-Trainer Martin Hasenpflug. Die ersten Diagnosen des Physiotherapeuten sind niederschmetternd: „Entweder ist das Knie gebrochen oder das Kreuzband gerissen. Simon hatte für beides Symptome“, sagte sein Coach.